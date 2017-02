ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (28.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Dominik Klarmann von HSBC:Dominik Klarmann, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Bonner Konzern wolle derzeit die maximale Flexibilität bei seinen Aktivitäten in den USA bewahren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Darüber hinaus deute es sich an, dass sich die aus eigener Kraft erzielten Zuflüsse freier Barmittel (FCF) in den Jahren bis 2019 an Dynamik gewinnen dürften.Dominik Klarmann, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 19 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:16,36 EUR +0,15% (28.02.2017, 11:07)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,343 EUR -0,16% (28.02.2017, 11:20)