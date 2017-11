ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.11.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs:Andrew Lee, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), senkt aber das Kursziel von 21 auf 19,40 Euro.Im Vergleich mit europäischen Wettbewerbern rangiere der Bonner Konzern im Mittelfeld hinsichtlich der Digitalisierung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese läute eine neue Ära von Kostensenkungen ein. Die Vorhersagbarkeit der künftigen Kapitalausgaben der Deutschen Telekom AG sei begrenzt.Andrew Lee, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie von "Conviction Buy List" auf "Buy" abgestuft und das Kursziel von 21 auf 19,40 Euro reduziert. (Analyse vom 13.11.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,115 EUR +0,27% (13.11.2017, 09:13)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,114 EUR -0,01% (13.11.2017, 09:28)