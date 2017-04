ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (04.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie vor Ausbruch? AktienanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Dies teilte der rosa Riese aus Bonn vor wenigen Wochen mit, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der DAX-Konzern habe, getrieben vom starken US-Geschäft, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 73,1 Mrd. Euro erhöhen können. Gleichzeitig sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 7,6 Prozent auf 21,4 Mrd. Euro geklettert. "Wir haben erneut zuverlässig geliefert, was wir versprochen haben", so Vorstandschef Tim Höttges per Pressemitteilung. "Basis unseres starken Wachstums bleiben dabei die hohen Investitionen in unsere Netze", so Höttges weiter. Haupttreiber für Umsatz und Ergebnis bleibe nach Angaben der Telekom das anhaltende Kundenwachstum in den USA sowie ein steigendes Ergebnis im Heimatmarkt.Die Aktie der Deutschen Telekom bewege sich seit November des vergangenen Jahres in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 16 Euro verlaufe. Das Kurstief von März sei bei 15,82 Euro markiert worden. Das aktuelle Jahreshoch befinde sich bei 16,66 Euro. Kann die T-Aktie über diese Widerstandsmarke nach oben ausbrechen, könnte Kurspotenzial freigesetzt werden, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.04.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:16,37 EUR -0,18% (04.04.2017, 10:32)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,364 EUR -0,57% (04.04.2017, 10:46)