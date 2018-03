Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands.

London (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse des Analysten Mathieu Robilliard von Barclays:Mathieu Robilliard, Aktienanalyst von Barclays, empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse nur noch eine Gleichgewichtung der Aktien der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Die Stabilisierung der Einnahmen in Deutschland sowie solide Kostensenkungen und Stabilität beim Investitionsvolumen hätten zu einer Wachstumsstärkung auf der Ebene des operativen Free Cash flows geführt. Zudem sei im US-Geschäft ein starkes Momentum zu beobachten.Die Guidance des Unternehmens signalisiere nun aber bei den Kosteneinsparungen ein geringeres Tempo. Zudem steige das Investitionsvolumen in Deutschland an. Die Wachstumsperspektiven von T-Mobile seien weiterhin positiv. Die M&A-Möglichkeiten seien aber geringer geworden.Analyst Mathieu Robilliard kritisiert das Wachstum bei der Deutschen Telekom, das sich nur noch im Sektordurchschnitt bewegt. Der Titel sei zwar nicht hoch bewertet. Investoren würden aber im Sektor bessere Anlagealternativen finden (z.B. Vodafone).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,06 EUR +1,44% (05.03.2018, 17:35)