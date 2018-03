Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,80 market perform Bernstein Research Dhananjay Mirchandani 20.03.2018 13,30 neutral equinet AG Cengiz Sen 14.03.2018 16,00 outperform Credit Suisse Justin Funnell 07.03.2018 14,50 neutral Citigroup Georgios Ierodiaconou 06.03.2018 16,50 overweight Morgan Stanley Emmet Kelly 06.03.2018 16,00 equal-weight Barclays Mathieu Robilliard 05.03.2018 18,00 kaufen NordLB Wolfgang Donie 27.02.2018 17,00 buy Goldman Sachs Andrew Lee 26.02.2018 - kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 23.02.2018 15,40 neutral Macquarie Research Guy Peddy 23.02.2018 19,50 buy Société Générale - 23.02.2018 16,00 buy S&P Capital IQ Ahmad Halim 23.02.2018 18,00 kaufen LBBW Bettina Deuscher 22.02.2018 18,00 kaufen Independent Research Markus Friebel 22.02.2018 16,00 hold Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 22.02.2018 17,00 buy Commerzbank Heike Pauls 22.02.2018 19,00 sector perform RBC Capital Markets Jonathan Dann 22.02.2018 18,70 overweight JPMorgan Akhil Dattani 22.02.2018 13,00 underperform Jefferies Ulrich Rathe 22.02.2018

XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,05 EUR +0,54% (28.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,065 EUR +1,16% (28.03.2018, 18:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.03.2018/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Vorlage der Jahresergebnisse 2017 zu? 19,50 oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 22. Februar ihre Finanzergebnisse für das Jahr 2017 präsentiert. Die Deutsche Telekom habe auch im Jahr 2017 alle ihre Finanzziele erreicht, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung zu den Jahreszahlen. Umsatz sei 2017 um 2,5 Prozent auf 74,9 Milliarden Euro gestiegen, organisches Plus von 3,6 Prozent. Das bereinigtes EBITDA habe um 3,8 Prozent zugelegt, organischer Anstieg um 4,9 Prozent auf 22,45 Milliarden Euro. Free Cashflow sei um 11,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gewachsen. Mit Rekordinvestitionen von 12,1 Milliarden Euro ohne Ausgaben für Mobilfunkspektrum habe die Deutsche Telekom 2017 vor allem ihre Netze weiter ausgebaut. Die Dividende solle zum dritten Mal in Folge steigen. Die Deutsche Telekom wolle den Wachstumskurs der vergangenen Jahre auch 2018 fortsetzen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Société Générale. Die Analysten der Société Générale haben am 23.02. nach Zahlen ihr Kursziel von 19,50 Euro und ihr "buy"-Votum für den DAX-Titel bestätigt. Der Umsatz in Q4/2017 habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (EBITDA) sei aber darunter geblieben, so die Analysten. Wechselkurseffekte hätten auf das Wachstum gedrückt. Darüber hinaus seien die Investitionen gestiegen. Die Ziele für das EBITDA und den freien Barmittelfluss 2018 lägen im Rahmen der Prognosen.Die niedrigste Kursprognose kommt von Ulrich Rathe. Der Aktienanalyst von Jefferies hat am 22.02. nach Zahlen sein Kursziel von 13,00 Euro und sein "underperform"-Rating für die Deutsche Telekom-Aktie bekräftigt. Das Schlussquartal habe die Erwartungen verfehlt, so der Analyst. Auch die Prognose für 2018 sei seiner Meinung nach etwas mau.Hingegen hat Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, am 22.02. ihr Kursziel von 18,00 Euro und ihr "kaufen"-Votum für das DAX-Papier bestätigt. Obwohl die operative Performance im Schlussquartal nicht in sämtlichen Segmenten die Wachstumsprognosen der Analystin habe erfüllen können, habe die Deutsche Telekom AG auf Jahressicht mit einer soliden Bilanz gezeigt, dass das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: