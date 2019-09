XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,188 EUR -0,03% (04.09.2019, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,19 EUR -0,03% (04.09.2019, 16:46)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (04.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Über Wochen habe die Frequenzversteigerung für den neuen Mobilfunkstandard 5G die Schlagzeilen bei dem DAX-Konzern bestimmt. Doch zuletzt sei es ruhig um den 5G-Ausbau geworden. Nun habe der Mobilfunkriese aber erste Frequenzen zugeteilt bekommen. In den USA stelle sich derweil der nächste US-Bundesstaat gegen die Fusion der Tochter T-Mobile US.Die Bundesnetzagentur habe der Deutschen Telekom die ersten ersteigerten Frequenzen im 3,6-GHz-Bereich übergeben. "Die ersteigerten Frequenzen können nach der Zuteilung bundesweit für 5G genutzt werden", habe Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur in Bonn gesagt. "Die schnelle Breitbandversorgung liegt damit in den Händen der Unternehmen. Die Netzbetreiber können ihre Netzplanung konkretisieren und ihre Netze zügig ausbauen."In den USA habe sich Illinois derweil der Klage gegen die Fusion von T-Mobile US und Sprint angeschlossen. 15 US-Bundesstaaten und der District of Columbia hätten gegen die 26 Milliarden Dollar schwere Fusion geklagt. Am 9. Dezember solle es zur Verhandlung kommen.Es laufe aktuell gut bei der Deutschen Telekom: 5G schreite voran, die US-Fusion befinde sich trotz der Klage auf dem richtigen Weg und die Aktie nähere sich wieder dem Jahreshoch bei 15,88 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: