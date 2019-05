Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die nicht enden wollende Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland werde aus Sicht eines Wissenschaftlers einen Verlierer haben. Nach Analyse der bisher 270 Runden sei klar, dass nur noch um einen einzigen von 41 Blöcken gestritten werde. Derweil präsentiere sich die Aktie der Deutschen Telekom kraftlos.Bei der 5G-Auktion sei man eigentlich schon fast am Ziel, so der Auktionstheoretiker Vitali Gretschko zur dpa. Allerdings wolle keiner der vier Auktionsteilnehmer auf diesen einen Block verzichten. "Wer jetzt zurückzieht, ist der große Verlierer", so Gretschko. Der Wissenschaftler weiter: "Die Auktion ist erst dann vorbei, wenn bei einer Firma das Auktionsbudget ausgeschöpft wurde." Wann könnte das sein? Das sei schwer zu sagen, auch weil die Auktionsbudget der Unternehmen streng geheim seien. "Das kann heute Abend sein, das kann aber auch in ein paar Monaten sein."Seit Mitte März versteigere die Bundesnetzagentur in Mainz 41 Mobilfunkblöcke, die Höchstgebote würden sich derzeit auf 5,61 Milliarden Euro summieren - die erwarteten drei bis fünf Milliarden Euro seien also schon jetzt deutlich übertroffen worden.Nach Gretschkos Lesart des Auktionsverlaufs wolle die Deutsche Telekom neun Blöcke, Vodafone acht, Telefónica (O2) sieben und Drillisch sechs. In Summe würden die Pläne der Konzerne 30 Blöcke ergeben - also einer zu viel.Die Deutsche Telekom-Aktie ist eine Halteposition mit einem Stopp bei 12,50 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2019)Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link