Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die 5G-Auktion laufe weiter auf Hochtouren. Mittlerweile würden sich die Gebote von Deutsche Telekom, 1&1 Drillisch und Co bereits auf 5,36 Mrd. Euro summieren. Das Problem: Die Versteigerung könnte noch längere Zeit weitergehen. Außer einer der Konzerne sorge für den großen Knall - zwei Möglichkeiten gebe es dafür.Auch eine Eskalation sei dann trotzdem nach wie vor möglich. Zum einen werde weiterhin spekuliert, ob der Neueinsteiger 1&1 Drillisch nicht sein Budgetlimit erreicht habe und aus der Auktion aussteigen könnte.Zum anderen habe es bereits vor rund zwei Wochen Anzeichen gegeben, dass sich die Bieter beruhigt hätten. Dann sei es aber zu einem erneuten Kampf um mehrere Blöcke gekommen. Wenn erneut ein Bieter eine neue Strategie fahre und auf andere Blöcke biete, könnte das die Preise doch noch einmal befeuern.Die 5G-Auktion werde immer teurer. Für die Deutsche Telekom sei die Situation nicht gerade erfreulich, die Folgen des Netzausbaus würden unklar bleiben. Zudem wanke die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint. Aufgrund der unsicheren Gemengelage bleibe die T-Aktie nur eine Halteposition mit Stopp bei 12,50 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: