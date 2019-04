Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (17.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Neben der 5G-Auktion stehe bei der Deutschen Telekom die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint weiter im Fokus. Die US-Wettbewerbshüter sollten erhebliche Bedenken gegen den Zusammenschluss haben. Die Aktien von Sprint und T-Mobile US hätten vorbörslich deutlich nachgegeben, auch die Telekom-Aktie verliere im frühen Handel leicht.Das "Wall Street Journal" habe berichtet, dass die Kartellwächter des US-Justizministeriums dem Vorhaben in der derzeit geplanten Form wohl nicht zustimmen dürften. Das Magazin berufe sich auf Insider. Weder die Unternehmen noch das Justizministerium hätten sich bislang geäußert.Zuletzt hätten sich bereits US-Abgeordnete kritisch gegenüber der Fusion geäußert. Überraschend kämen die Bedenken der Wettbewerbshüter deshalb nicht.An der Börse komme das Ganze dennoch nicht gut an. Sprint verliere vorbörslich sechs Prozent, T-Mobile US drei Prozent und auch die T-Aktie notiere fast ein Prozent schwächer.Es erscheine fraglich, ob T-Mobile die Fusion noch wie geplant vor Juli abschließen könne. Zudem werde die 5G-Versteigerung für die Telekom immer teurer.Anleger sollten wegen der hohen Unsicherheit vorerst abwarten, bis Fakten geschaffen wurden. Die Dividendenperle bleibt eine Halteposition mit Stopp bei 12,50 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.