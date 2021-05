Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 23,80 Buy UBS AG Polo Tang 10.05.2021 25,00 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 05.05.2021 20,00 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 05.05.2021 25,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 22.04.2021 19,00 Equal-weight Barclays Capital Simon Coles 21.04.2021 23,00 Overweight Morgan Stanley Emmet Kelly 20.04.2021 20,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 23.03.2021 20,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 17.03.2021 18,00 Kaufen Raiffeisen Bank International Bernd Maurer 15.03.2021 22,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 12.03.2021 23,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 12.03.2021 21,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 08.03.2021 18,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 01.03.2021 17,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 26.02.2021

Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,676 EUR +1,02% (10.05.2021, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,61 EUR +0,46% (10.05.2021, 14:03)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.05.2021/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG wird am 12. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel nach den Zahlen von T-Mobile US auf "overweight" mit einem Kursziel von 25 EUR belassen. Die US-Tochter habe mit ihrem operativen Ergebnis (EBITDA) die Erwartungen übertroffen und die Prognosen größtenteils angehoben, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am 5. Mai vorliegenden Studie. Die Aktie der Telekom sei seine "Top Idea" im Sektor.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Deutsche Telekom kommt dagegen von Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, der in einer Aktienanalyse vom 15. März rät, die Aktie des Bonner Konzerns weiterhin zu kaufen, und das Kursziel auf 18,50 EUR beziffert. Steigende Datenvolumina, vermehrtes Home-Office und Homeschooling sowie zunehmende digitale Anwendungen im Alltag würden zu einer steigenden Nachfrage nach Telekommunikationsdienstleistungen führen. Die letzten Quartale seien von zunehmender Nachfrage nach Bandreite, Geschwindigkeit und Datenvolumina geprägt gewesen. Dabei sei eine leichte Verringerung der Preiselastizität der Nachfrage zu beobachten, was zu steigenden Durchschnittsumsätzen je Kunde führe. Die 5G-Technologie könne mittelfristig einen zusätzlichen Wachstumsschub bringen.Maurer erachte die Bewertung des Telekommunikationssektors in Europa generell als attraktiv (EV/EBITDA 21e Median 5,8). Die Monetarisierung der Infrastruktur (v.a. Funkmasten) einzelner Telekombetreiber führe zu positiven Bewertungseffekten der betreffenden Unternehmen. Maurer sehe hier die Möglichkeit, dass es durch erfolgreiche Transaktionen generell zu einer Erhöhung der Bewertungsmultiples (re-rating) im Sektor komme.Deutsche Telekom habe nach Einschätzung des Analysten ein solides Zahlen-Set für das Q4/2020 berichtet und auch der Ausblick für 2021 indiziere ein weiteres Ergebniswachstum. Organisch seien die Umsätze und das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 5% bzw. 9% gestiegen. Regional habe sich vor allem das US-Geschäft organisch sehr robust gezeigt, während der Umsatz in Europa durch negative Wechselkurseffekte und eine schwächere Entwicklung in Deutschland (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik-Umsatzminus von 1,7%, nachlassendes Momentum im Festnetz) um knapp 3% rückläufig gewesen sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: