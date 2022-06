Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,61 EUR -2,88% (08.06.2022, 17:01)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,622 EUR -2,76% (08.06.2022, 16:49)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Telekombranche verliere am Mittwoch auf breiter Front an Wert. Eine skeptische Studie von Berenberg für Telefónica Deutschland belaste den zuletzt starken Sektor. Auch die Deutsche Telekom-Aktie verliere rund drei Prozent und rutsche wieder deutlich unter die 19-Euro-Marke. Derweil reagiere der Konzern auf das Verbot für den eigenen "StreamOn"-Tarif.Wegen des Neuvermarktungs-Verbots der "StreamOn"-Tarife durch die Bundesnetzagentur gelte bei der Deutschen Telekom ab dem 1. Juli ein neues Tarifmodell. Dieses sehe höhere Datenvolumina vor. Unabhängig vom gewählten Tarif könnten etwa für Familienmitglieder oder Freunde günstigere Zusatzkarten mit gleichem Datenvolumen dazugebucht werden. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die neuen Tarife für ein Umsatzplus sorgen würden.Die Bundesnetzagentur habe der Deutschen Telekom die Vermarktung von "Telekom StreamOn" untersagt. Ab Juli dürfe der Tarif nicht mehr vertrieben werden. Bestehende Verträge müssten bis Ende März 2023 abgewickelt werden. Die so genannten Zero-Rating-Tarife oder Nulltarif-Optionen würden nach Einschätzung der Behörde gegen die Netzneutralität verstoßen. Bei ihnen würden bestimmte Dienste und Anwendungen - etwa Video- oder Musikstreaming - nicht auf das monatliche Datenvolumen angerechnet.Die Telekom habe betont, dass 3,3 Millionen Bestandskunden mit 5G Mobilfunk-Verträgen das erhöhte Datenvolumen automatisch ohne Aufpreis vom 1. Juli an erhalten würden. "StreamOn"-Dienste für Bestandskunden sollten bis Ende März 2023 verfügbar bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: