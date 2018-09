Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18,30 buy UBS Polo Tang 31.08.2018 16,50 outperform Bernstein Research Dhananjay Mirchandani 31.08.2018 17,20 buy Merrill Lynch Frederic Boulan 30.08.2018 17,00 equal-weight Barclays Maurice Patrick 23.08.2018 18,00 kaufen LBBW Bettina Deuscher 15.08.2018 17,00 outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 14.08.2018 17,00 sector perform RBC Capital Markets Jonathan Dann 10.08.2018 17,00 buy HSBC Christian Fangmann 10.08.2018 18,00 kaufen NordLB Wolfgang Donie 09.08.2018 17,50 kaufen Independent Research Markus Friebel 09.08.2018 11,80 underperform Jefferies Ulrich Rathe 09.08.2018 19,50 buy Société Générale Ottavio Adorisio 09.08.2018 16,00 buy S&P Capital IQ Adrian Ng 09.08.2018 16,40 kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 09.08.2018 16,50 buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 09.08.2018 13,30 neutral equinet AG Cengiz Sen 09.08.2018

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.09.2018/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 19,50 oder 11,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG hat am 9. August die Zahlen für das Q2/2018 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. August zu entnehmen ist, hat die Deutsche Telekom auch in Q2/2018 den starken Euro zu spüren bekommen. Der Umsatz sei trotz des weiter wachsenden US-Geschäfts wegen der Umrechnung in die Heimatwährung insgesamt um 2,8 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro gesunken, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitgeteilt habe.Ohne Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe hätte der Erlös um 1,3 Prozent zugelegt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe mit minus 0,3 Prozent bei 5,93 Milliarden Euro stagniert, auch hier habe der starke Euro spürbar zu Buche geschlagen. Unter dem Strich sei der Konzernüberschuss um 43,4 Prozent auf 495 Millionen Euro abgerutscht. Hier habe vor allem die Einigung im jahrelangen Rechtsstreit mit dem Bund über den Betrieb des Mautsystems Toll Collect belastet - die Telekom zahle 550 Millionen Euro, um das Verfahren beizulegen.Weil die US-Sparte weiter bei Umsatz und Gewinn wachse, habe die Telekom ihre operative Ergebnisprognose für 2018 erneut leicht um 100 Millionen Euro auf 23,4 Milliarden Euro erhöht (VJ: 22,2). Die Prognose klammert Währungseffekte aus und basiert auf den durchschnittlichen Wechselkursen von 2017, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bettina Deuscher. Die Aktienanalystin der LBBW hat am 15.08. ihr Kursziel von 18 EUR und ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie bekräftigt. Die Umsatz- und adj. EBITDA-Entwicklung in Q2 habe insgesamt den Markterwartungen entsprochen, so die Analystin. Der leichte Umsatzrückgang in H1 (-3,3% yoy) sei hauptsächlich mit negativen Währungseffekten (USD/EUR) und leicht negativen Konsolidierungskreisveränderungen begründet worden; organisch sei der Umsatz um +2,2% yoy gewachsen. Der Wachstumstreiber sei weiterhin das positive US-Mobilfunkgeschäft (auf USD-Basis Umsatzplus +6,0% yoy). Das adj. EBITDA des Konzerns habe sich insgesamt stabil entwickelt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: