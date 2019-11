Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 12,10 Underperform Jefferies & Company Ulrich Rathe 21.11.2019 12,70 Sell Berenberg Bank Usman Ghazi 20.11.2019 17,00 Buy HSBC Christian Fangmann 18.11.2019 19,40 Buy UBS AG Polo Tang 12.11.2019 14,00 Underweight Barclays Capital Simon Coles 11.11.2019 16,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 08.11.2019 17,40 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 08.11.2019 18,50 Kaufen Independent Research Markus Jost 07.11.2019 18,00 Buy Kepler Cheuvreux - 07.11.2019 17,40 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 07.11.2019

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.11.2019/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,40 oder 12,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 7. November die Zahlen zum 3. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. November hervorgeht, hat die Deutsche Telekom im 3. Quartal wieder von ihren gut laufenden Geschäften in den USA sowie von Zukäufen profitiert. Im Zeitraum Juli bis September habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent auf 20 Milliarden Euro zugelegt, wie der DAX-Konzern in Bonn mitgeteilt habe. Das um Sondereffekte und die neue Leasingbilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA AL) sei wie erwartet um 5,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen. Aus eigener Kraft, das heiße ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte, wäre der Konzern allerdings nicht ganz so stark gewachsen.Nachdem die kurz vor einer Milliarden-Fusion stehende US-Tochter T-Mobile US ihre Jahresziele Ende Oktober erhöht habe, ziehe nun auch die Konzernmutter nach: Beim EBITDA AL gehe das Management um den Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges auf vergleichbarer Basis nun von einem Zuwachs auf 24,1 Milliarden Euro aus. Davor habe sich die Telekom noch ein Plus von 3 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro auf die Fahne geschrieben. Auch wolle der Konzern statt der zuvor festgelegten 12,7 Milliarden Euro nun 12,9 Milliarden Euro im laufenden Jahr investieren. 2018 seien es noch 12,5 Milliarden gewesen. Der Barmittelzufluss dürfte wie zuvor angepeilt, um die Leasing-Effekte bereinigt, vom vergleichbaren Vorjahreswert von 6,0 auf 6,7 Milliarden steigen.Der Umsatz mit Mobilfunkdienstleistungen in Deutschland sei im dritten Quartal ohne Regulierungseffekte um 1,6 Prozent gestiegen. Unter dem Strich legte der auf die Aktionäre des Konzerns entfallende Gewinn unerwartet stark um fast ein Viertel auf 1,4 Milliarden Euro zu, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Independent Research. Das Analysehaus hat das Kursziel für den Titel nach Zahlen und Ankündigung einer Dividendenkürzung für 2019 von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Positiv sei die Anhebung der Mindestdividende für die kommenden Jahre, schrieb Analyst Markus Jost in einer am 7. November vorliegenden Studie. Das 3. Quartal sei zudem erfreulich verlaufen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: