Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 19,30 Buy UBS AG Polo Tang 06.08.2019 17,60 Equal weight Barclays Capital Mathieu Robilliard 29.07.2019 12,70 Sell Berenberg Bank Usman Ghazi 29.07.2019 17,40 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 29.07.2019 12,10 Underperform Jefferies & Company Ulrich Rathe 26.07.2019 13,00 Underperform Macquarie Research Guy Peddy 17.07.2019 18,00 Buy Merrill Lynch Frederic Boulan 16.07.2019 17,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 10.07.2019 17,00 Buy HSBC Christian Fangmann 14.06.2019 19,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 13.06.2019 18,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 13.06.2019 17,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 13.06.2019 17,50 Buy Oddo BHF Alexandre Iatrides 21.05.2019 17,50 Kaufen Independent Research Markus Friebel 09.05.2019



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.08.2019/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,30 oder 12,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG gibt am 8. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der schweizerischen Großbank UBS, die das Kursziel für den Titel von 18,30 auf 19,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen hat. Für Investoren sei die Zustimmung zur Fusion von T-Mobile US und Sprint sowie der Einfluss des Aufbaus eines vierten deutschen Mobilfunknetzwerks entscheidend, schrieb Analyst Polo Tang in einer am 6. August vorliegenden Studie. Sein Kursziel erhöhe der Analyst wegen einer erwartet höheren Bewertung für German Towers, um kürzliche Übernahmen und Käufe zu reflektieren.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Deutsche Telekom-Aktie kommt hingegen von der Privatbank Berenberg: Der dort zuständige Analyst Usman Ghazi hat die Einstufung für das Telekommunikationsunternehmen nach grünem Licht in den USA für die Fusion von T-Mobile und Sprint auf "sell" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Die Prognosen des Managements von T-Mobile US für die Synergien erschienen ihm zu optimistisch, schrieb Ghazi in einer Studie vom 29. Juli. Die Zugeständnisse der beiden fusionierenden Mobilfunkanbieter an den Wettbewerber Dish könnten sich noch als Belastung erweisen.Bei der Deutschen Telekom richtet sich der Fokus nach wie vor auf die US-Tochter, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 6. August. Trotz der Zustimmung des Justizministeriums stehe der Zusammenschluss von T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint weiter auf wackligen Beinen. Vor Dezember werde keine Entscheidung fallen. Doch die Telekom habe einen großen Vorteil gegenüber den anderen beteiligten Parteien.Wegen einer Klage von mehreren US-Bundesstaaten gegen die Fusion stehe vor der endgültigen Genehmigung noch ein entscheidender Gerichtstermin aus. Zuletzt sei bekannt geworden, dass diese Anhörung vom 7. Oktober auf den 9. Dezember verlegt werde. Klar sei: Die damit verbundene anhaltende Unsicherheit sei für keine der drei Parteien - T-Mobile US und Sprint sowie der potenzielle neue Wettbewerber Dish - besonders gut."Der Aktionär" sehe das Risiko bei T-Mobile US ebenfalls deutlich geringer. Denn hinzukomme, dass die Telekom-Tochter seit Jahren in der Erfolgsspur sei, hohe Wachstumsraten und wachsende Marktanteile aufweise. Dagegen befinde sich Sprint in der Krise und habe zuletzt Milliardenverluste geschrieben. Dish kämpfe ebenfalls mit sinkenden Abozahlen und benötige deshalb neue Wachstumspfade.Die Telekom könne die Entwicklung bei der Tochter relativ entspannt verfolgen. Klar sei aber auch, dass eine Genehmigung des Deals ein großer Schritt wäre, wolle man in den USA die Platzhirsche AT&T und Verizon angreifen. Aktuell bleibe die T-Aktie ein solides Investment für Konservative. Wichtig wäre nun, dass der nachhaltige Sprung über die 15-Euro-Marke gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" weiter.