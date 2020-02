Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 12,10 Underperform Jefferies & Company Ulrich Rathe 13.02.2020 17,40 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 12.02.2020 17,00 Buy HSBC Christian Fangmann 12.02.2020 18,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 12.02.2020 18,70 Buy UBS AG Polo Tang 12.02.2020 13,60 Underweight Barclays Capital Simon Coles 29.01.2020 12,70 Sell Berenberg Bank Carl Murdock-Smith 09.01.2020 16,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 08.11.2019 18,50 Kaufen Independent Research Markus Jost 07.11.2019 17,40 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 07.11.2019

Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,682 EUR +0,54% (17.02.2020, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,68 EUR +0,32% (17.02.2020, 16:12)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.02.2020/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,70 oder 12,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG legt am 19. Februar die Zahlen zum 2. Quartal 2019 vor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten der Schweizer Großbank UBS dem Titel das höchste Kursziel von 18,70 Euro zu. Analyst Polo Tang hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts der Fusionsgenehmigung der Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint auf "buy" belassen. Den Anteil des Bonner Telekomkonzerns an den Synergien aus dem Zusammenschluss beziffere er auf 3,40 Euro je Telekom-Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent bedeute, schrieb Analyst Polo Tang in einer am 12. Februar vorliegenden Studie. Im Aktienkurs werde dies derzeit allerdings noch nicht berücksichtigt.Das Analysehaus Jefferies hat dagegen die Einstufung für Deutsche Telekom auf "underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die Pläne zu einer gemeinsamen Nutzung des 4G-Mobilfunknetzes in deutschen Randbereichen mit Vodafone sei klar durchdacht und wahre die Qualitätsunterschiede, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom 13. Februar. Für Telefónica Deutschland stelle das Projekt dagegen eine verpasste Chance dar.Nach dem positiven Gerichtsurteil zur Fusion von T-Mobile US und Sprint nimmt der Widerstand gegen den Milliardendeal zunehmend ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom Montag, 17. Februar. Die Allianz der Bundesstaaten, die die Klage eingereicht hätten, verliere mit New York einen der führenden Gegner. An der Börse komme die Fusion weiter gut an, die Aktie der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom nähere sich ihrem 52-Wochen-Hoch.Gehe der Deal endgültig durch, könne T-Mobile US die Platzhirsche AT&T und Verizon attackieren. Das komme gut an. Die guten Aussichten für die wachstumsstarke Tochter würden auch die Aktie der Deutschen Telekom antreiben. Anleger setzen darauf, dass ein neues 52-Wochen-Hoch, das aktuell bei 16,25 Euro liegt, markiert wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" weiter.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: