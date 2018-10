Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,94 EUR -0,29% (08.10.2018, 10:49)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (08.10.2018/ac/a/d)



Der Vectoring-Ausbau gehe weiter. Über eine halbe Million Haushalte seien mit der Hybrid-Technologie aus Glasfaser- und Kupferleitungen in Q1 angeschlossen worden. Das gehe einigen Kritikern zu langsam. Doch für die Telekom stünden schon die nächsten Investitionen an.In den nächsten Jahren kämen neben dem Glasfaserausbau Milliardeninvestitionen für Lizenzen und Equipment für die neue Mobilfunktechnologie 5G auf die Telekom zu. Dabei gelte wie so oft bei einem Technologiesprung: Wer nicht investiere, verliere. Wer investiere, gewinne nichts hinzu. Denn die Kosten seien hoch, um die Nutzer zu halten. Telekom, Telefónica und Vodafone gehe es hier ähnlich. Keiner könne genug setzen, um einen Vorsprung zu erhalten. Die Marktanteile sollten sich auch nach 5G nicht großartig verändern.Dieser Umstand lasse sich deutlich am Chart der Deutsche Telekom-Aktie ablesen. Seit Jahren komme sie nicht wirklich in Fahrt. Aktuell hänge es am charttechnischen Widerstand im Bereich von 14 Euro. Könne der Titel hier nachhaltig den Durchbruch schaffen, sei der vorherrschende Abwärtstrend gebrochen und der seit dem Frühjahr bestehende Aufwärtstrend könne weiterlaufen.