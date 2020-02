Carl-Johan von Uexküll, Managing Director Deutschland & Schweiz bei Refinitiv, sage: "Es ist großartig, dass trotz der rückläufigen Anzahl an Finanzierungsrunden ein Rekordniveau der Investitionsvolumina verzeichnet wurde, durch das das Start-up-Geschäft in Deutschland angekurbelt wird. Wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin verbessern, gibt es keinen Grund, warum die Anzahl der Transaktionen im Jahr 2020 nicht zunehmen sollte."



In Europa hätten die Unternehmen im vergangenen Jahr rekordverdächtige 23,5 Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt - ein Anstieg von 50% im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des enormen Transaktionsvolumens sei die Anzahl der Transaktionen in diesem Zeitraum auf 1.408 gesunken, was gegenüber 2018 einen Rückgang von 7% darstelle.



Im Jahr 2019 seien 38 Wagniskapitalrunden mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro abgeschlossen worden, allerdings hätten nur sechs davon im vierten Quartal stattgefunden. Zu diesen sechs Runden habe auch die 262 Millionen Euro schwere Series C Investition in die Business Performance Software Celonis gehört. Im Zuge der von Arena Holdings geführten Investition, an der auch die VC-Fonds Accel und 83North beteiligt gewesen seien, sei das Unternehmen mit 2,3 Milliarden Euro bewertet worden. Ebenfalls eingeschlossen gewesen sei die 243 Millionen Euro-Investition in die Gehalts-App Hastee, die von Umbra Capital geführt und von IDC Ventures unterstützt worden sei.



Investoren mit Sitz in den Vereinigten Staaten hätten 2019 6,4 Milliarden Euro in europäische Start-ups investiert, was 29% der gesamten offengelegten Investitionen entspreche. In Europa angesiedelte Investoren hätten insgesamt 13,1 Milliarden Euro beigetragen, wobei der größte Teil mit 4,1 Milliarden Euro aus Frankreich gekommen sei, gefolgt von 3,9 Milliarden Euro aus dem Vereinigten Königreich. In Deutschland angesiedelte Investoren hätten 1,2 Milliarden Euro investiert.



Im Jahr 2019 hätten sich die Exits aus Wagniskapitalinvestitionen in Europa auf insgesamt 7,6 Milliarden Euro bei 102 Transaktionen belaufen, was einem Rückgang von 35% in Bezug auf Volumina und 25% in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen im Vergleich zu 2018 entspreche. Gemessen an der Zahl der Transaktionen sei die Anzahl der Exits in Europa zum fünften Mal in Folge gesunken, ausgehend von einem Höchststand von 267 Exits im Jahr 2014. (26.02.2020/ac/a/m)







Toronto (www.aktiencheck.de) - Deutsche Unternehmen haben im Jahr 2019 rekordverdächtige 3,2 Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt; das entspricht einem Anstieg von 38% im Vergleich zum Vorjahr und dem dritthöchsten Wert in Europa, so eine Untersuchung von Refinitiv.Führend seien im Jahr 2019 britische Unternehmen gewesen, die in 560 Finanzierungsrunden etwa 9,7 Milliarden Euro Wagniskapital eingesammelt hätten, gefolgt von den Franzosen mit 4,9 Milliarden Euro aus 324 Runden. Verglichen mit 201 Finanzierungsrunden in 2018 sei die Anzahl der Runden in Deutschland 2019 mit 181 leicht rückläufig gewesen.Drei der zehn größten VC-Deals Europas seien auf in Deutschland ansässige Unternehmen entfallen. Die Finanzierungsrunde für BioNTech habe 290 Millionen Euro eingebracht, auf dem zweiten Platz sei Celonis mit 262,3 Millionen Euro gefolgt. Der drittgrößte Deal sei das 259,9 Millionen Euro Investment in N26 gewesen.