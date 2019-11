Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (17.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Die Deutsche Rohstoff friste immer noch ein Schattendasein an der Börse. Ein kleiner Ölkonzern aus Deutschland passe offensichtlich nicht in das Weltbild der Investoren. Mit den Erlösen aus einer neuen Anleihe wolle der Mannheimer Konzern jetzt das Geschäft ankurbeln und damit letztendlich auch den Aktienkurs.Insgesamt sitze die Deutsche Rohstoff laut einem renommierten Gutachter auf sicheren ("proved") Ölreserven von 29 Mio. Barrel (BOE). Daraus würden sich bei 100%-iger Entwicklung der Flächen ein Umsatz von 987 Mio. USD und Nettoerträge von 340 Mio. USD ergeben. Damit scheine auch die Rückzahlung der neuesten Anleihe gesichert. Die Deutsche Rohstoff wolle bis zu 100 Mio. Euro einsammeln, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Die Anleihe biete einen Kupon von 5,25% (halbjährliche Zahlung) und könne noch bis 4. Dezember gezeichnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: