Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

20,25 EUR -0,25% (24.08.2018, 12:40)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

20,20 EUR 0,00% (24.08.2018, 12:39)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (24.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) von "buy" auf "add" herab und senkt sein Kursziel.Im vorläufigen H1-Report habe DRAG die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Management erwarte nun einen Umsatz von EUR 90 bis 100 Millionen (vorher: EUR 75 bis 85 Mio.; 2017: EUR 53,7 Mio.) und ein EBITDA von EUR 85 bis 90 Mio. (vorher: EUR 65 bis 70 Mio.; 2017: EUR 36,1 Mio.). Der Anstieg der Prognose sei im Wesentlichen auf den erfolgreichen Produktionsstart bei DRAGs Elster-Tochter zurückzuführen.Trotz höherer Guidance sei die DRAG-Aktie seit Veröffentlichung der Ergebnisse um 12% gefallen. Der Analyst glaube, dass die negative Reaktion des Markts durch den starken Anstieg der Abschreibungen von EUR 7,8 Mio. in Q1/18 (50% vom Umsatz) auf EUR 27,4 Mio. in Q2/18 (70% vom Umsatz) verursacht worden sei. Dies bedeute, dass nur ein Viertel des sequenziellen (Q2/18 vs. Q1/18) EBITDA-Anstiegs beim Nettogewinn vor Minderheitsanteilen angekommen sei. Die Abschreibungen seien stark angestiegen, da neue Bohrungen in Betrieb genommen worden seien, aber auch, weil das Management seine Schätzung der Lebenszeitproduktion einiger der etablierten Bohrungen des Unternehmens gesenkt habe.Die überarbeitete Bewertung des Analysten von EUR 24,70 je Aktie (vorher EUR 29,30 pro Aktie) berücksichtige sowohl seine niedrigeren Gesamtproduktionserwartungen (-17% für bestehende Bohrungen, -51% für die geplanten Bohrungen) als auch den 17%-igen Anstieg der durchschnittlichen Höhe der Öl-Futures-Kurve seit der letzten Studie im Januar. Gleichzeitig schätze er, dass die Nettoverschuldung von EUR 75,2 Mio. zum Ende 2017 auf derzeit EUR 45,1 Mio. gesunken sei, was einem Rückgang des Nettoverschuldungsgrades von 133% auf 68% entspreche. Über drei Viertel der Bruttoschulden bestünden aus Anleihen, die nach Mitte 2021 fällig würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link