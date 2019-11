Zum einen habe die Industrie im September mit einem kräftigen Auftragsplus überrascht, zum anderen würden die Stahl- und die PKW-Produktion positive Impulse liefern. Die Konsensschätzung eines neuerlichen Rückgangs erscheine den Analysten vor diesem Hintergrund zu pessimistisch. Ein leichter Anstieg sollte ins Kalkül gezogen werden. Es wäre der zweite in Folge und somit bestünden zumindest Aussichten auf eine Bodenbildung der Industrie. Eine Trendwende zu konstatieren, erschiene auch angesichts der noch auf niedrigem Niveau liegenden Stimmungsindikatoren verfrüht.



Gleichwohl sollten die konjunkturellen Sorgenfalten in Deutschland tendenziell geglättet werden und auch die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank dürften nicht forciert werden. Zudem gelte es zu beachten, dass vorlaufende, monetäre Indikatoren das Szenario einer wieder beschleunigten Wirtschaftsaktivität untermauern würden und sich eine Stimmungsverbesserung bei fortgesetzter handelspolitischer Entspannung Bahn brechen sollte.



In Großbritannien sei nicht mit einer Veränderung der Geldpolitik zu rechnen, da die Bank von England aufgrund der "Brexit"-Verunsicherung eine ruhige Hand bewahren dürfte. (07.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zunächst steht die deutsche Industrieproduktion des Monats September im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Vor allem die Stimmungsindikatoren des Verarbeitenden Gewerbes hätten sich in den letzten Monaten schwach gezeigt. Auch die Auftragseingänge hätten in der Vergangenheit nicht überzeugen können und so habe die Industrieproduktion im Verlauf des Jahres bereits um rund drei Prozent nachgegeben, im Vergleich zum zyklischen Hoch im November 2017 stehe inzwischen sogar ein Minus von sechs Prozent zu Buche. Für die heutigen Zahlen seien die Vorgaben jedoch positiv.