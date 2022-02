ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (24.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.Die wichtigste Botschaft vorweg: Die Gefahr, dass die Erfolgssträhne der Aktie der Deutschen Post seit dem "Corona-Tief" vom März 2020 bei 19,10 EUR ein Ende gefunden habe, sei aus technischer Sicht aktuell sehr groß. Schließlich sei das Allzeithoch vom August 2021 (61,38 EUR) zuletzt nicht mehr erreicht worden. Das Papier habe seither vielmehr tiefere Hochs ausgeprägt - ein charttechnisches Warnsignal. Noch schwerer wiege das Abgleiten unter die Tiefpunkte bei 51,40 EUR, wodurch ein sog. "Doppeltop" entstehe. Aus der Höhe dieser Trendwendeformation ergebe sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 10 EUR. Perspektivisch könne also ein Wiedersehen mit dem alten Allzeithoch von 2018 bei 41,36 EUR nicht ausgeschlossen werden. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit zur Vorsicht mahnen. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der auf Monatsbasis gerade auf historisch hohem Level ein neues Ausstiegssignal generiere. Ohne eine Rückeroberung der o. g. Tiefs bei 51,40 EUR - und der damit verbundenen Negierung des beschriebenen Doppeltops - besitze der Kursverlauf der Post-Aktie weiterhin charttechnische Schlagseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:43,125 EUR -5,17% (24.02.2022, 08:37)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:45,915 EUR -1,51% (23.02.2022, 17:35)