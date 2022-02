Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,26 EUR +1,82% (01.02.2022, 18:05)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,02 EUR +1,94% (01.02.2022, 17:42)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (01.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Eine überraschend optimistische Prognose habe am Dienstag die Aktien von United Parcel Service (UPS) auf ein Rekordhoch gehievt. Das Geschäft des US-Konzerns sei im abgelaufenen Jahr erneut kräftig gewachsen. Der Paketboom im In- und Ausland habe UPS überraschend viel Gewinn beschert. Seit dem Amtsantritt von Carol Tome als Vorstandsvorsitzender im Juni 2020 räume der Logistikkonzern Profitabilitätssteigerungen Vorrang vor weiterem Volumenwachstum ein. Das bedeute Preiserhöhungen und die Fokussierung auf kleinere Kunden, die normalerweise nicht die Rabatte bekämen, die von Großkunden ausgehandelt würden.Im Zuge der guten Nachrichten seien am Dienstag auch die Aktien der Konkurrenz angezogen, u.a. die Deutsche Post. "Der Aktionär" sehe weiter Potenzial für das Papier des Bonner Konzerns. Die Deutsche Post-Aktie habe zwar ebenfalls im Zug der Marktkorrektur nachgegeben. Angesichts der deutlichen Gewinne in den Wochen vorher, sei das aber eine verdiente Verschnaufpause. Der DAX-Titel sollte den Aufwärtstrend in den kommenden Wochen wieder aufnehmen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: