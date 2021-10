Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer in Deutschland Briefe verschicken wolle, der müsse laut der Deutschen Post ab Januar etwas tiefer in die Tasche greifen. Wesentlich wichtiger als das Briefgeschäft sei jedoch das Paket-Geschäft. Und hier dürfe man auf die Zahlen gespannt sein, die vom Unternehmen am 4. November veröffentlicht würden.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Deutsche Post im Vorfeld der Zahlen zum dritten Quartal von 76,10 auf 73,44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "overweight" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns bleibe im Sektorumfeld die chancenreichste, habe Analyst Samuel Bland in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick geschrieben. Die Bewertung sei attraktiv. Ein 40-prozentiges Kurspotenzial sei wegen des verbesserten Geschäftsmix, strukturellen Gewinnwachstum und seinen über dem Konsens liegenden Schätzungen plausibel.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für Deutsche Post ebenfalls auf "overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Ausgerechnet in der Hochsaison blieben die Lieferkettenprobleme weltweit hoch, habe Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Logistik-Studie geschrieben. Effizienzbesserungen dürften noch eine Weile brauchen, sofern sich an der Nachfrage nichts gravierend ändere. Die Post habe unzweifelhaft von dieser Situation profitiert, doch die Aktie sei im historischen Vergleich nun wieder eher niedrig bewertet. Auch der verbesserte Barmittelfluss müsse am Markt noch anerkannt werden.Für den DAX -Konzern sei es wichtig, dass der Paket-Boom auch ohne die Aussicht auf weltweite Lockdowns weitergehe. Die Chancen hierfür stünden gut. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für das Mitglied im "Aktionär"-Depot seien ebenfalls gut.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.