Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

50,89 EUR +0,08% (06.05.2021, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

50,86 EUR -0,04% (06.05.2021, 15:50)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Post habe - wieder einmal - starke Zahlen vorgelegt und die Prognose - wieder einmal - angehoben. Die Aktie des Logistikriesen sei im gestrigen Handel - wieder einmal - auf ein neues Allzeithoch bei 51,30 Euro geklettert. Doch gehe es nach zahlreichen Experten, so sei damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht.So habe etwa die DZ BANK den fairen Wert für die Post-Aktie von 57,00 auf 60,00 Euro erhöht. Die Einschätzung sei auf "kaufen" belassen worden. Analyst Dirk Schlamp habe betont, beim Logistikriesen laufe es dank eines weiterhin guten B2C-Trends und einer spürbaren Erholung im B2B-Geschäft sehr gut. Dass auch die Mittelfristziele angehoben worden seien, belege dem Experten zufolge, dass der DAX-Konzern auch für die Post-Covid-Zeit zuversichtlich gestimmt sei.Die britische Großbank Barclays habe das Kursziel für Deutsche Post sogar von 58,00 auf 67,00 Euro erhöht (Anlagevotum: "overweight"). Analystin Alexia Dogani habe gelobt, der DAX-Konzern habe in allen Segmenten eine starke Performance gezeigt. Sie habe deswegen ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2021 bis 2023 deutlich erhöht.Auch DER AKTIONÄR ist für die Anteilscheine der Deutschen Post nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Langfristig orientierte Anleger könnten beim Musterdepotwert weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung nun auf 39,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 06.05.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link