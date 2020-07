Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Seit dem Corona-Korrekturtief im März bei 19,10 Euro notiere die Aktie mittlerweile 78 Prozent höher. Im Ein-Monatsvergleich gehöre das Papier neben SAP und der Deutschen Börse zu den drei stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX.Aktionäre würden sich also über die Entwicklung der Aktie nicht beschweren brauchen. Allerdings hätten sich wohl zuletzt Beschwerden von Kunden gehäuft. Im ersten Halbjahr hätten sich Kunden erneut deutlich häufiger über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber beschwert als im Jahr zuvor. Bei der Bundesnetzagentur seien bis Ende Juni mehr als 10.000 schriftliche Beschwerden eingegangen, wie die Behörde der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitgeteilt habe. 2019 seien es im gleichen Zeitraum rund 8.700 Beschwerden gewesen.Rund die Hälfte der kritischen Meldungen hätten Pakete betroffen, häufigstes Thema seien Probleme bei der Zustellung gewesen. Das sei erstaunlich, da nach Aussagen von Paket-Dienstleistern die Zustellung bei Privathaushalten in den Hochzeiten der Corona-Krise besser geklappt habe als in anderen Zeiten, da viele Menschen sich mehr zuhause aufgehalten hätten. Weitere 35 Prozent der Beschwerden hätten sich auf Briefe bezogen.Bei der Post könne man den Anstieg der Zahlen nicht nachvollziehen: Man stelle vielmehr einen Rückgang von Beschwerden fest, habe ein Sprecher gesagt - "und dies trotz der großen, Corona-bedingten Herausforderungen, die teils zu berechtigten Beschwerdeanlässen geführt haben." Das könne daran liegen, dass sich die Beschwerdezahlen der Netzagentur auf die gesamte Branche bezögen. Im Verhältnis zu den insgesamt abgewickelten Sendungen sei die Zahl der Beschwerden weiterhin sehr gering, habe die Post betont - auf eine Million Sendungen komme gerade einmal eine Beschwerde."Der Aktionär" bleibe zuversichtlich für die Aktie der Deutschen Post. Der DAX-Titel sei im Branchenvergleich sowie im Hinblick auf die historische Bewertung immer noch relativ günstig bewertet und verfüge über ein starkes Chartbild. Nicht zu vergessen außerdem: Die Dividendenrendite von derzeit 3,8 Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.