ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (21.11.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: So etwas hört die Börse gerne! AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) profitiert weiter vom boomenden Online-Handel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal sei der Umsatz um 4,7 Prozent auf rund 15,6 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe sich sogar von 376 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 942 Mio. Euro verbessert. Der Konzern sehe sich daher trotz der Unsicherheiten rund um die internationalen Handelskonflikte auf Kurs, das EBIT 2019 auf 4 bis 4,3 Mrd. Euro zu steigern. Helfen dürfte der Post dabei auch die Erhöhung des Briefportos von 70 auf 80 Cent. Zudem erwarte Konzernchef Frank Appel "ein traditionell starkes Weihnachtsgeschäft".So etwas hört die Börse natürlich gerne: Gepusht von zahlreichen positiven Analystenkommentaren stieg die Aktie "Gelb" auf Monatssicht um mehr als neun Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:34,04 EUR -0,18% (21.11.2019, 11:57)Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,995 EUR -0,37% (21.11.2019, 11:41)