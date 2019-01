ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (05.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die "Aktie Gelb" habe sich am Freitag robust gezeigt. Dabei habe es für den DAX-Titel durchaus wieder Gegenwind gegeben: So habe das Analysehaus Independent Research das Kursziel für die Deutsche Post-Aktie im Rahmen seiner jüngsten Studie von 32 auf 26 deutlich gesenkt. Der Analyst Sven Diermeier habe diesen Schritt mit den nach unten revidierten Gewinnprognosen begründet. Das Anlagevotum laute aber unverändert "halten". Er habe zudem gewarnt, dass der Bonner Konzern seine 2020er-Ziele nicht erreichen werde, sollte sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China fortsetzen."Der Aktionär" rate Anlegern weiterhin dazu, bei der Deutsche Post-Aktie vor einem Einstieg unbedingt noch eine Bodenbildung abzuwarten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:24,40 EUR +3,65% (04.01.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:24,59 EUR +4,19% (04.01.2019, 22:25)