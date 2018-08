ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (07.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Quartalszahlen heben Stimmung - ChartanalyseDer Brief- und Paketzusteller Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von gut 15,03 Mrd. Euro, im Vorjahreszeitraum betrug der Wert 14,81 Mrd. Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Expertenprognose habe bei 14,93 Mrd. Euro gelegen und übertroffen werden können. Das EBIT habe sich hingegen von 841 Mio. Euro im Vorjahr auf 747 Mio. Euro verschlechtert, das allerdings sei nach der Gewinnwarnung aus Juni dieses Jahres auch zu erwarten gewesen. Vom Nettogewinn würden aber 516 Mio. Euro beim Briefzusteller hängen bleiben. Die gesenkten Ziele für 2018 würden unangetastet bleiben, bis 2020 halte der Konzern aber an seinen Prognosen fest.Für das Gesamtjahr 2018 erwarte die Deutsche Post unverändert ein EBIT von 3,2 Mrd. Euro, für 2020 ein EBIT oberhalb der 5-Milliarden-Grenze. In der Prognose für 2018 seien 500 Millionen Restrukturierungsaufwand enthalten sowie 150 Millionen zusätzliche Ausgaben zur Produktivitätsverbesserung. Mithilfe der Maßnahmen wolle Konzernchef Frank Appel sicherstellen, dass das Unternehmen die für 2020 anvisierten Ziele erreiche. Aus Sicht der Charttechnik sei die Aktie nach dem Verlaufshoch von 41,36 Euro und einem anschließenden Rückfall auf 27,23 Euro bereits merklich abgestraft worden. Nun laufe seit einigen Wochen aber eine Erholungsbewegung und könnte sich weiter an die Sommerhochs aus 2017 fortsetzen, wodurch ein Long-Investment durchaus attraktiv erscheine.Sollte das Wertpapier der Deutschen Post jedoch wieder unter das Niveau von 27,23 Euro zurückfallen, würden direkte Rücksetzer auf die Sommertiefs aus 2016 bei 23,50 Euro drohen. Sämtliche Kursnotierungen unterhalb dieser Marke führen den aktuellen Abwärtstrend bis zu den Jahrestiefs aus 2016 weiter fort, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:30,22 EUR +2,27% (07.08.2018, 12:08)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:30,15 EUR +2,27% (07.08.2018, 12:22)