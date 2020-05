Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

27,61 EUR +2,45% (12.05.2020, 10:43)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

27,54 EUR +2,91% (12.05.2020, 10:28)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (12.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern habe trotz der Corona-Krise im ersten Quartal des laufenden Jahres besser abgeschnitten als erwartet. Die Erlöse der Deutschen Post hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 1% auf 15,5 Mrd. Euro zugelegt. Damit habe der deutsche Logistikriese die Schätzungen der Analysten etwas übertroffen.Die Deutsche Post habe jedoch die Folgen der Coronavirus-Pandemie dennoch deutlich zu spüren bekoommen. Wie bereits bekannt, sei das operative Ergebnis (EBIT) um fast die Hälfte auf 592 Mio. Euro abgesackt, die Umsatzrendite sei um 3,7% auf 3,8% gefallen. Auch da das überraschende Aus für den Streetscooter zusätzliche Kosten in Millionenhöhe verursache. Die Produktion des Elektrolieferwagens werde noch in diesem Jahr eingestellt.Der Überschuss sei unter dem Strich um 60% auf 301 Mio. Euro eingebrochen. Seine Jahresprognose habe der Logistikkonzern wegen der hohen Unsicherheiten durch die Coronavirus-Krise kürzlich zurückgezogen. Sobald eine verlässlichere Basis für eine detaillierte Ergebnisprognose gegeben sei, werde das Unternehmen einen neuen Ausblick kommunizieren, habe es nun geheißen. Ungeachtet dessen habe die Deutsche Post erneut ihr Mittelfristziel bestätigt. Demnach solle das EBIT bis 2022 auf 5,3 Mrd. Euro steigen."Der Aktionär" bleibe für die im historischen Vergleich derzeit relativ günstig bewertete Deutsche Post-Aktie optimistisch gestimmt und rate nach wie vor zum Kauf der Dividendenperle. Der Stoppkurs sollte bei 19,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link