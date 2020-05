Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (29.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Trotz wieder geöffneter Geschäfte würden die Paket-Zusteller weiterhin deutlich erhöhte Mengen an Sendungen verzeichnen. "Wir liegen weiterhin deutlich über dem Vor-Corona-Durchschnitt", habe ein DHL-Sprecher der Deutschen Presseagentur gesagt. Spitzenwerte wie an Ostern, als zeitweise 9 Mio. Pakete pro Tag zugestellt worden seien, erreiche man zwar nicht mehr. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr liege jedoch weiterhin im zweistelligen Prozentbereich.Einen Dämpfer habe es zuletzt aber beim Porto gegeben. Die von der Bundesnetzagentur für das Jahr 2016 genehmigte Portoerhöhung für Standardbriefe sei laut einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) rechtswidrig gewesen. Geklagt habe ein Verband verschiedener Postunternehmen gegen die Bundesrepublik Deutschland, die für die Regulierung der Post als Universaldienstleister zuständig sei. Das BVG habe damit das Ersturteil des Verwaltungsgerichts Köln aufgehoben.Die Deutsche Post-Aktie habe zuletzt ordentlich zulegen können. Mittlerweile sei das Papier an einen wichtigen Widerstand herangelaufen: die 200-Tage-Linie bei knapp 30 Euro. Gelinge der "Aktie Gelb" der Sprung darüber, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei bis in den Bereich von zunächst 35 Euro. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Neueinsteiger könnten beim DAX-Titel weiter zugreifen. Zur Absicherung sollte der Stoppkurs bei 21,50 Euro platziert werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: