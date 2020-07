Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

33,84 EUR +2,02% (06.07.2020, 09:12)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

33,11 EUR (03.07.2020)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (06.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) weiterhin ein klarer Kauf.Die Deutsche Post komme weiterhin relativ stark durch diese historische Krise. Zwar hätten natürlich auch die Lockdowns rund um den Globus negative Auswirkungen auf das Konzernergebnis gehabt, der kräftige Kursrückgang im Zuge des Corona-Crashs sei aber deutlich überzogen gewesen. Doch aktuell sei der DAX-Titel auf besten Wege, den Abschlag wieder komplett aufzuholen.Nach Ansicht der Experten von J.P. Morgan habe die Aktie noch reichlich Luft nach oben. Analyst Samuel Bland habe seine Gewinnschätzungen für 2020 um fünf Prozent erhöht. Da er zudem das stark laufende Express-Geschäft nun noch höher bewerte, habe er das Kursziel für die Post-Anteile von 33,08 auf 40,51 Euro angehoben. Sein Anlagevotum laute unverändert "overweight".Auch "Der Aktionär" bleibe optimistisch gestimmt: Die Aussichten für die Deutsche Post würden gut bleiben, der DAX-Titel sei im Branchenvergleich sowie im Hinblick auf die historische Bewertung immer noch relativ günstig bewertet und verfüge über ein starkes Chartbild. Zudem locke eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent.Die Post-Papiere sind damit weiterhin ein klarer Kauf (Stopp: 25,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: