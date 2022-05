Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (10.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Eigentlich laufe es nach wie vor sehr gut für die Deutsche Post, wie die Aussagen von Konzernchef Frank Appel bei der Hauptversammlung erneut belegt hätten. Die Aktie des Bonner Logistikriesen profitiere aber derzeit einfach nicht von den weiterhin florierenden Geschäften. Im Gegenteil: Die Deutsche Post-Aktie befinde sich nun bereits seit Monaten im Sinkflug.So scheine es derzeit, dass es an den Märkten gerade die Aktien sehr schwer hätten, welche im Zuge der Lockdowns speziell gesucht worden seien. Und in diesem Sog ziehe es nun die "Aktie Gelb" immer weiter nach unten. Nachdem gestern noch der Dividendenabschlag fällig geworden sei und am gleichen Tag ein Wettbewerber schwache Ergebnisse gemeldet habe, sei der DAX-Titel unglücklich kurzzeitig unter den Stopp bei 36 Euro gerutscht.Obwohl die Aussichten für die Deutsche Post gut bleiben würden, die Gewinne sprudeln würden und die Bewertung sehr günstig sei, sollten Anleger nun nicht ins fallende Messer greifen. Stattdessen sollte nun zunächst eine klare Bodenbildung abgewartet werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: