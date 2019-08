Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,92 EUR +0,83% (30.08.2019, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,92 EUR +0,61% (30.08.2019, 16:42)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (30.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikdienstleisters Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post komme bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte weiter voran. Der Bonner Konzern habe am Freitag in Köln den 10.000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter vorgestellt, der von einer Tochterfirma in Aachen gefertigt worden sei und künftig Pakete in der Domstadt zustelle. Zuletzt habe der Konzern von 9.000 E-Transportern in der eigenen Flotte gesprochen, nun seien es 1.000 mehr.Die ersten Fahrzeuge für den Regelbetrieb habe die Post 2014 übernommen. Insgesamt habe der Konzern in Deutschland 50.500 Transporter für die Zustellung auf den Straßen, jeder fünfte sei nun ein Stromer.Post-Vorstand Tobias Meyer habe gesagt, sein Unternehmen sei "klarer Marktführer in der grünen Logistik" - man meine es ernst "mit unserem ambitionierten Null-Emissionen-Ziel bis 2050". Die Post habe derzeit nach eigenen Angaben 13.500 Elektro-Ladesäulen und damit das größte private Ladesäulennetz hierzulande. Lobende Töne habe es auch aus der Politik gegeben: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) habe bei dem Termin in Köln gesagt, der Streetscooter sei "eine einzigartige Erfolgsgeschichte für die Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen".In NRW seien den Angaben zufolge 1.750 gelbe Elektro-Transporter unterwegs, in Bayern seien es rund 1.400 und in Baden-Württemberg und Niedersachsen jeweils 1.200. Die Konkurrenz der Post bemühe sich ebenfalls um eine klimaschonendere Paketzustellung, sie sei aber noch nicht so weit wie der Branchenführer aus Bonn.Streetscooter sei im Jahr 2010 von Professoren der Aachener Universität RWTH gegründet worden. 2014 habe die Post das Unternehmen gekauft, um ihre Flotte klimaschonender zu machen. Anfangs sei das medial ein Coup gewesen - der Schritt hin zur Herstellung eigener Stromer sei als Beleg gewertet worden, dass klassische Autobauer beim Elektrothema nicht aus den Puschen gekommen seien. 2017 sei neben Aachen ein zweites Werk in Düren gebaut worden, damit seien die Produktionskapazitäten pro Jahr auf bis zu 20.000 Fahrzeuge gestiegen.Unter Experten gebe es Zweifel, dass der Streetscooter ohne interne Subventionen am Markt bestehen könnte. Das Fahrzeug sei technisch sehr simpel gehalten, habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen gesagt. "Die Reichweite ist überschaubar, und die Herstellung in der Manufakturarbeit dürfte sehr teuer sein." Der Professor habe auf die aus seiner Sicht insgesamt niedrigen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verwiesen. "Das ist nach meiner Einschätzung alles andere als eine Erfolgsgeschichte für die Post." Man brauche hohe Stückzahlen und eine stabile Nachfrage. "Eigengeschäfte wie die jetzt mitgeteilten 10.000 Fahrzeuge sind ebenfalls nicht unbedingt ein Ausweis für hohe Profitabilität."Offen sei, wie es mit dem Streetscooter weitergehe. Schon seit längerem erwäge die Konzernspitze einen Verkauf der Sparte oder eine Zusammenarbeit mit einer anderen Firma. Seit Mai habe die Tochterfirma mit ihren rund 500 Mitarbeitern einen neuen Chef. Ein Post-Sprecher habe gesagt, man sei "aktuell im Gespräch mit international agierenden Partnern". Man werde das neue Streetscooter-Management "auf dem weiteren Wachstumspfad unterstützen". Als Eigentümer stehe man unter keinem Zeitdruck, so der Sprecher.Die Aktie der Deutschen Post kämpfe sich indes weiter nach oben. Anleger können bei der im Branchenvergleich immer noch günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 30.08.2019)Mit Material von dpa-AFX