Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) hat im vergangenen Jahr prächtig verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank des Paket-Booms in der Corona-Krise und des anziehenden Welthandels sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um zwei Drittel auf knapp 8 Mrd. Euro geklettert - Rekord. Der Umsatz habe von 66,8 auf 81,8 Mrd. Euro zugelegt. Der freie Cashflow habe sich von 2,5 auf 4,1 Mrd. Euro erhöht. "Nie zuvor hat die Deutsche Post DHL Group weltweit so viele Frachtgüter, Expresssendungen und Pakete transportiert", habe Post-Chef Frank Appel erklärt.Daran sollten auch die Aktionäre teilhaben: Die Dividende solle kräftig von 1,35 auf 1,80 Euro je Aktie erhöht werden. Außerdem wolle der Konzern erneut eigene Aktien zurückkaufen. Das Programm habe ein Volumen von bis zu 2 Mrd. Euro. Bereits im letzten Jahr hätten die Bonner einen Aktienrückkauf in Höhe von einer Mrd. Euro angekündigt.Für 2022 peile der Konzern erneut ein Ergebnis von rund 8 Mrd. Euro an - mit einer möglichen Abweichung von 5 Prozent nach oben oder nach unten. Mindestens 6,7 Mrd. Euro davon sollten aus dem traditionell starken Segment DHL kommen. Sollte der Ukraine-Krieg allerdings weiter eskalieren und womöglich eine Weltrezession nach sich ziehen, sei diese Prognose natürlich nicht zu halten, habe Appel betont. Bislang seien die Auswirkungen des Krieges auf das operative Geschäft aber überschaubar, habe der Firmenlenker hinzugefügt. In Russland erziele der Konzern weniger als ein Prozent seines Gesamtumsatzes.Starke Aussichten, würden auch Analysten meinen. Für sie steht deshalb außer Frage, dass die Aktie deutlich höher notieren müsste - im Schnitt liegen die Kursziele bei 65 Euro, also fast 40 Prozent über dem aktuellen Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: