XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

56,35 EUR +1,64% (11.11.2021, 11:12)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (11.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft rechnet die Deutsche Post DHL (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) nicht mit großen Sprüngen bei den Paketmengen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachdem es im vierten Quartal 2020 ein außergewöhnlich starkes Plus von 23,3 Prozent auf 498 Mio. Sendungen gegeben habe, werde man das hohe Vorjahresniveau halten und möglicherweise leicht übertreffen, habe der für Post und Paket Deutschland zuständige Vorstand, Tobias Meyer, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Wir erwarten wieder ein sehr starkes Weihnachtgeschäft, das aber nicht in der außergewöhnlichen Situation stattfindet wie 2020", so Meyer. 2020 seien stationäre Läden Mitte Dezember wegen Corona geschlossen worden, die Online-Bestellungen seien in die Höhe geschnellt.Nichtsdestotrotz habe die Deutsche Post einmal mehr ihre Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Weil die Geschäfte des Logistikkonzerns dank hoher Frachtraten und Sendungsmengen weiterhin boomen würden, würden als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr 2021 mit mehr als 7,7 Mrd. Euro nochmal zehn Prozent mehr erwartet als bislang anvisiert. Zudem sollten die freien Barmittelzuflüsse nun bei 3,6 Mrd. statt bei 3,2 Mrd. Euro landen. Auch die Mittelfristziele habe das Management wie bereits zuvor angekündigt nochmal angehoben: Bis 2023 wolle die Deutsche Post das Betriebsergebnis auf mehr als acht Mrd. Euro steigern. Zuvor seien mindestens 7,4 Mrd. Euro angestrebt worden. Kumuliert für die Jahre 2021 bis 2023 erwarte das Management um Konzernchef Frank Appel für die freien Barmittel-Zuflüsse nun mit zehn Mrd. Euro, eine Mrd. mehr als zuvor. Die neuen Mittelfrist-Ziele befänden sich etwas über den Erwartungen der Analysten.Zwar bleiben die langfristigen Perspektiven für die Aktie positiv, wenngleich sich der Titel trotz der positiven Nachrichten noch nicht aus der schon seit Wochen laufenden Konsolidierung befreien konnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:56,29 EUR +1,48% (11.11.2021, 11:26)