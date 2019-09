Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,125 EUR +0,52% (05.09.2019, 08:38)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (05.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Logistikdienstleisters Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Auf Basis des Fibonacci-Clusters aus zwei unterschiedlichen Retracements bei rund 28 EUR habe die Aktie der Deutschen Post zuletzt nach oben gedreht. Dieses Kursverhalten spiegele sich auf Monatsbasis in dem im August ausgeprägten "Hammer"-Umkehrmuster wider. Doch nicht nur wegen des beschriebenen Candlestickumkehrmuster befinde sich das Papier in einer vielversprechenden Ausgangslage.Aus charttechnischer Sicht würden die Tiefs bei 27,23/23,36/26,07 EUR vielmehr eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Um die untere Umkehr abzuschließen, sei ein Sprung über deren Nackenlinie (akt. bei 30,76 EUR) nötig. Dieses Level markiere den Abschluss eines markanten Widerstandsbündels, welches sich zusätzlich aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 30,27 EUR), der 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von Februar 2016 bis Dezember 2017 (30,45 EUR) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 30,50 EUR speise. Gelinge der Befreiungsschlag, dann ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von gut 8 EUR.Eine enge Absicherung auf Basis der oben genannten langfristigen Glättung gewährleistet im Ausbruchsfall ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.09.2019)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:29,945 EUR +0,93% (04.09.2019, 17:35)