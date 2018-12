ISIN Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (13.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Über mehrere Handelstage hinweg sei es mit dem DAX-Titel stetig nach unten gegangen. Nun arbeite die Deutsche Post-Aktie an einer Bodenbildung. DER AKTIONÄR zeige auf, wo die nächsten Unterstützungen für die "Aktie Gelb" liegen.Die erste Marke würde sich nun bei 24,18 Euro befinden. Gelinge auch auf diesem Niveau die Trendwende nicht, würde wohl die Unterstützung bei 23,40 Euro ins Visier genommen werden. Sollte auch diese Marke nicht halten, dann wäre sogar - rein charttechnisch betrachtet - eine Fortsetzung des Sinkflugs bis auf das Mehrjahres-Tief bei 19,55 Euro denkbar. Auf diesem Niveau wären die Papiere des stets profitablen und auch wachsenden Blue Chips allerdings mit einem KGV von lediglich 7 bewertet, so günstig wie nach dem Crash im Zuge der Lehman-Pleite 2008 nicht mehr.Aufgrund der anhaltend hohen Nervosität an den Märkten sowie des angeschlagenen Charts dränge sich ein Einstieg beim DAX-Titel aktuell nicht auf. Anleger sollten bei der Deutsche Post-Aktie daher vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:25,53 EUR +1,15% (13.12.2018, 10:00)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:25,55 EUR +1,15% (13.12.2018, 10:11)