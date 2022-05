Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Post habe in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres an ihr Rekordjahr 2021 anknüpfen können. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen halte bei weiter eingeschränkten Kapazitäten an, habe der Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mitgeteilt. Die Aktie könne am Dienstagmorgen deutlich zulegen.Zwar seien die Paketmengen angesichts des sich normalisierenden Online-Handels moderat geringer ausgefallen, aber das sei durch das globale Logistikgeschäft überkompensiert worden. Bis Ende März habe die Post ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von knapp 2,2 Milliarden Euro erzielt und damit noch den Rekordwert aus dem Vorjahr um 13 Prozent übertroffen. Auch die Erwartungen der Analysten hätten damit deutlich übertroffen werden können. Der Umsatz habe gar um ein Fünftel auf fast 22,6 Milliarden Euro zugelegt. Auch hier habe die Deutsche Post die Prognosen übertreffen können.Das Management des DAX-Konzerns habe zudem seine Jahresprognose, sowie die Ziele für 2024 bestätigt."Im ersten Quartal ist die erwartete Normalisierung im Onlinehandel eingetreten. Diese konnten wir jedoch mit starken Ergebnissen in unseren globalen Logistikaktivitäten überkompensieren. Einmal mehr hat sich unser nach Regionen und Branchen ausbalanciertes Portfolio als starkes und widerstandsfähiges Fundament für unseren Erfolg bewährt. In Summe hatten wir einen guten Jahresauftakt und konnten unser Ergebnis weiter steigern", so Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group. Mit Blick auf die Folgen des Krieges in der Ukraine füge Frank Appel hinzu: "Nach dem Ausbruch des Krieges hat sich der Welthandel bislang als resilient erwiesen, dennoch beobachten wir aufmerksam die zunehmenden Herausforderungen für die weltwirtschaftliche Entwicklung."Die Aktie von Tradegate gewinne am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate 3,8 Prozent auf 41,99 Euro. Der DAX-Konzern bleibe ein sicherer Hafen für Investoren rund um den Globus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: