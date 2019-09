Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (20.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) nach wie vor zu kaufen.Die Deutsche Post DHL erhöhe die Paketpreise für Großkunden mit individuellen Tarifen. Sie sollten im kommenden Jahr deutlich steigen, habe das Unternehmen am Donnerstag in Bonn angekündigt. Der genaue Zeitpunkt der Erhöhungen hänge von den jeweiligen Vertragsbedingungen ab, habe eine Sprecherin gesagt. Angaben zu den Preisen und den Erhöhungen mache die Deutsche Post nicht. Individuelle Tarife schließe DHL mit Großkunden ab, die mehr als 3.000 Pakete im Jahr versenden würden.Zum 1. September habe die Deutsche Post bereits die Preise für kleinere Geschäftskunden, die nach Listenpreisen zahlen würden, erhöht. Für Privatkunden sei das Porto für Pakete bis 5 Kilogramm, die in einer Filiale frankiert würden, um 50 Cent auf 7,49 Euro gestiegen. Die Deutsche Post begründe die Erhöhungen mit erheblich gestiegenen Transport- und Personalkosten. Pro Jahr wolle sie 150 Millionen Euro in Personal, weitere Automatisierung und den Ausbau der Post- und Paketinfrastruktur investieren.Für das zweite Quartal habe die Deutsche Post gute Zahlen für das Paketgeschäft gemeldet. Der Umsatz mit Paketen im Inland sei gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 10,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis in der Sparte Post & Paket Deutschland sei von 108 auf 177 Millionen Euro geklettert.Die Aktie der Deutschen Post habe sich zuletzt ebenfalls sehr stark entwickelt. Seit Anfang Juni sei die Aktie fast 20 Prozent nach oben geklettert. Knapp unterhalb des Jahreshochs, das im April bei 31,34 Euro markiert worden sei, sei die Aufwärtsbewegung allerdings in dieser Woche gestoppt worden. Grund dafür sei eine Prognosesenkung des US-Wettbewerbers FedEx gewesen. Die Furcht vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft habe damit auch auf die Anleger der Deutschen Post übergeschwappt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt für die Deutsche Post nach wie vor optimistisch und rät zum Kauf der im Branchenvergleich günstig bewerteten Aktie. Der Stopp sollte bei 24,00 Euro belassen werden. Gelinge der Aktie der baldige Sprung über das Jahreshoch, wäre dies ein klares Kaufsignal. (Analyse vom 20.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.