- Niedrige und zuletzt sinkende analytische Eigenkapitalquote



- Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. EUR und mögliche Sonderdividende



- Weiterhin hoher Investitionsbedarf in Verbindung mit Kapazitätsaufbau und Digitalisierung



- Grundsätzliche Konjunkturabhängigkeit des Geschäfts mit besonderen Hausforderungen im klassischen Briefgeschäft



- Hohe und weiter zunehmende Wettbewerbsintensität in zukunftsträchtigen Segmenten (DHL)



- Unsichere Rahmenbedingungen bzgl. der pandemischen Entwicklung und ihre möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

57,87 EUR -0,77% (09.09.2021, 12:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

57,87 EUR -0,72% (09.09.2021, 12:43)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (09.09.2021/ac/a/d)







Neuss (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Creditreform Rating vergibt Ratingnote "A-" - Ausblick verbessert sich auf "positiv" - AktiennewsCreditreform Rating hat die Bonität der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) im Rahmen eines unbeauftragten Corporate Issuer Ratings mit der Ratingnote "A-" bewertet und somit das Ergebnis aus dem letzten Jahr bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Die Ratingagentur habe den Ausblick des börsennotierten Logistik- und Postunternehmens jedoch von "stabil" auf "positiv" geändert."Nachdem die Deutsche Post AG bereits im Jahr 2020 eine solide Geschäftsentwicklung vorweisen konnte, haben wir auf Basis unserer Erwartungen einer nochmaligen Verbesserung der operativen Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Jahr 2021 den Ausblick im unbeauftragten Corporate Rating auf positiv anheben können", sage Christian Konieczny, Lead Analyst und Head of Corporate Ratings bei Creditreform Rating. Trotz dieses Ausblicks bleibe laut der Ratingagentur abzuwarten, wie sich die zweite Jahreshälfte entwickele bzw. ob sich die Niveauanhebung als nachhaltig erweise, da die Rahmenbedingungen noch von Unsicherheiten gekennzeichnet seien.Langfristig sehe Creditreform Rating die Deutsche Post AG aufgrund ihrer marktführenden Position für die Zukunft gut gerüstet, sodass sich trotz der hohen Wettbewerbsintensität ein verbessertes Kennzahlenniveau nachhaltig einstellen sollte. Auf dieser Basis sehe die Ratingagentur auch die Möglichkeit eines zukünftigen Upgrades des unbeauftragten Ratings. "Allerdings könnten Maßnahmen, die eine Reduktion des Eigenkapitals bewirken, in unserer Bewertung einen gegenläufigen Effekt haben. Dies gilt auch weiterhin für unsichere Rahmenbedingungen. Insofern bleiben diese Elemente somit zunächst abzuwarten", sage Co-Analystin Sabrina Mascher de Lima und füge hinzu: "Als eine Herausforderung für die Deutsche Post als Logistikunternehmen könnten sich auch Nachhaltigkeitsaspekte herausstellen, was sich nach unserer Meinung auch in der plangemäßen Klimaneutralität zeigt, die erst 2050 erreicht sein soll."Ratingrelevante Faktoren:+ Etablierte globale Marktposition und Marktführerschaft im relevanten Markt+ Moderate Staatsnähe aufgrund der Systemrelevanz des Geschäftsmodells bei gegebener Marktposition, was durch die Beteiligung der KfW (20,5 %) unterstützt werde.+ Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020, vor allem bedingt durch den steigenden E‑Commerce-Handel+ Leichte Verbesserung des Ergebnisses der Finanzkennzahlenanalyse+ Verbesserung des Umsatzes und der Ergebnisse in H1 2021 ggü. H1 2020, solider Free Cash Flow+ Anhebung der Prognoseziele für das laufende Geschäftsjahr bereits im 1. Quartal 2021+ Diversifiziertes, trendausgerichtetes, systemrelevantes Geschäftsmodell mit teils monopolartiger Stellung in Deutschland+ Guter Kapitalmarktzugang und solide Liquiditätskennwerte zzgl. hinreichender freier Kreditlinien