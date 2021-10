Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post zähle zu den größten Corona-Gewinnern. Doch da dank Impfungen und nun auch noch dem Merck-Mittel Corona endlich allmählich etwas von seinem Schrecken verliere, würden nahezu sämtliche Corona-Gewinner aktuell gehörig unter Druck geraten. Ausgehend vom Rekordhoch hätten sich die Post-Anteile nun schon um fast 20 Prozent verbilligt.Doch womöglich helfe diese Meldung dem Kurs zumindest etwas: Das Briefporto werde teurer. Der Versand eines Standardbriefs im Inland solle ab Januar 85 Cent kosten und damit 5 Cent mehr als bisher, wie die Deutsche Post am Mittwoch in Bonn mitgeteilt habe. Andere Briefprodukte sollten ebenfalls 5 Cent teurer werden, etwa der Maxibrief. Das Unternehmen habe dies mit höheren Kosten begründet. Zuletzt habe die Post das Porto Mitte 2019 angehoben, damals habe sich ein Standardbrief um 10 Cent auf 80 Cent verteuert.Zuvor habe die Bundesnetzagentur am Mittwoch einen Spielraum für Preiserhöhungen veröffentlicht, auf dessen Basis die Post das Porto anheben dürfe. Besagter Spielraum für Erhöhungen liege bei 4,6 Prozent - um diesen Prozentbetrag dürfe der Warenkorb aller Briefarten teurer werden. Der Wert sei relativ niedrig, bei der Portoanhebung 2019 habe er bei 8,9 Prozent gelegen. Kurz darauf habe dann die Post mitgeteilt, wie sie den Spielraum nutzen wolle. Die Netzagentur werde jetzt prüfen, ob die geplanten Portoanhebungen im Rahmen des Spielraums lägen.Der Briefmarkt schrumpfe im Digitalzeitalter seit langem. Die Menschen würden sich deutlich weniger Briefe als früher schreiben und in ihrer Kommunikation stattdessen verstärkt Emails, Chats oder soziale Medien nutzen. Allerdings sei das Briefgeschäft für das Bonner Unternehmen weiterhin ein lukratives Geschäft - das liege auch an den vom Staat genehmigten Preiserhöhungen.Anleger können nach wie vor dabeibleiben (Stopp: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.