ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (10.01.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Anleger sollten vorsichtig agieren - AktienanalyseDie Aktionäre der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) haben harte Zeiten hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang 2018 hätten die Papiere des "gelben Riesen" noch bei über 40 Euro notiert. Seither habe der Kurs um fast 40 Prozent nachgegeben. Die Gründe seien vielfältig: Zwar nehme der Erfolg des Online-Handels immer weiter zu, mit ihm steige allerdings auch der Konkurrenzdruck. Gleichzeitig müsse die Deutsche Post, um die stetig steigende Paketmenge zu bewältigen, Hunderte Mio. Euro in das Paketnetz, die Technik und Fahrzeuge investieren. Hinzu kämen steigende Personalkosten sowie andauernde Probleme im Briefgeschäft. Die Folge: Im zweiten Quartal 2018 sei das operative Ergebnis in der Brief- und Paketsparte um 60 Prozent eingebrochen. Der Konzern habe daher im Juni seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2018 um eine Mrd. Euro auf rund 3,2 Mrd. Euro korrigiert. Um gegenzusteuern, habe sich der Konzern unter anderem einen Sparkurs mit Stellenstreichungen verordnet. Zudem sei eine Sanierung der Paket- und Briefsparte angekündigt und kräftig an der Preisschraube gedreht worden. So seien etwa für den Inlands-Versand von Paketen mit einem Gewicht von bis fünf Kilogramm seit 1. Januar 7,49 Euro fällig und damit 50 Cent mehr als zuvor.An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Daran sei eine Gewinnwarnung des Post-Konkurrenten FedEx nicht ganz unschuldig. Weil sich der Welthandel in den vergangenen Monaten durch Brexit-Unsicherheiten, der in Deutschland geschrumpften Wirtschaft und den heftigen Protesten in Frankreich abgeschwächt habe und sich diese Probleme in Europa vermutlich noch verstärken dürften, habe der Konzern seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2019 von 17,20 bis 17,80 Dollar auf 15,50 bis 16,60 Dollar revidiert - eine faustdicke Überraschung. Denn noch im September habe FedEx die Prognosen angehoben. Zwar habe die Deutsche Post daraufhin schnell Befürchtungen wegen eines möglichen Abschwungs gedämpft - man sehe keine deutliche Eintrübung des weltweiten Geschäfts und registriere keine wesentlichen Veränderungen in der Entwicklung der Volumina in den vergangenen Wochen -, ein fader Beigeschmack bleibe dennoch.Anleger sollten daher weiter vorsichtig agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2019)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:25,01 EUR -1,38% (10.01.2019, 16:47)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:25,05 EUR -1,38% (10.01.2019, 16:59)