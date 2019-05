Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

28,785 EUR -1,34% (10.05.2019, 10:27)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (10.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Logistikriese sei überzeugend in das Jahr 2019 gestartet. In Q1 habe der Konzern sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Zwischen Januar und März habe die Deutsche Post einen Umsatz von 15,4 Mrd. Euro, 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr erreicht. Das operative Ergebnis (EBIT) sei um 28,1 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro geklettert. Insbesondere die DHL Divisionen hätten erneut erfreuliche Ergebnisbeiträge verzeichnet, wenngleich ein positiver Einmaleffekt aus dem Abschluss der Ende 2018 auf den Weg gebrachten Supply-Chain-Partnerschaft mit S.F. Holding in China der Treiber für den deutlichen Ergebnissprung gewesen sei, so die Deutsche Post in einer Mitteilung. Gebremst worden sei das EBIT-Wachstum dagegen von den bereits angekündigten Restrukturierungsaufwendungen bei Supply Chain und in der neuen Division eCommerce Solutions. Die Deutsche Post habe die Ergebnisziele für 2019 und 2020 bestätigt.Der DAX-Titel notiere am Morgen leicht im Minus. Aus charttechnischer Sicht zeige sich ein interessantes Bild: Zuletzt sei die Deutsche Post-Aktie auf die wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie aufgelaufen. Diese gelte es nun zu verteidigen. Gelinge dies, könnte von hier aus der nächste Anlauf in Richtung der Hürde bei 32,20 Euro eingeleitet werden. Ein Ausbruch darüber würde weiteres Potenzial bis in den Bereich von 36 Euro eröffnen.Anleger sollten die Gewinne bei der Deutsche Post-Aktie laufen lassen und am Stoppkurs bei 24,00 Euro festhalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,685 EUR -0,50% (10.05.2019, 10:11)