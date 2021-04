Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post habe am Mittwochvormittag erneut Gas gegeben und bei 49,75 Euro ein neues Rekordhoch markieren können. Dabei habe das Papier auch von positiven Analysteneinschätzungen profitiert.Die Baader Bank habe die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Quartalszahlen auf "add" belassen. Analyst Christian Obst habe die Schätzung des operativen Gewinns (EBIT) in diesem Jahr von 5,7 auf 6,5 Milliarden Euro erhöht. Angetrieben würden die Gewinne vom elektronischen Handel, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bestehe allerdings auch das Risiko, dass die Dynamik nachlasse. Das bisherige Kursziel der Baader Bank liege bei 45 Euro. Dieses werde das Analystenhaus aber wohl bald nach oben anpassen müssen, bleibe es bei der Einschätzung "add".Deutlich höher habe bereits die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Deutsche Post geschraubt. Analyst William Fitzalan Howard habe das Kursziel für Deutsche Post von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Internationale Logistikkonzerne sollten alle vom Trend zum E-Commerce und knappen Luftfrachtkapazitäten profitieren, habe Howard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Post-Aktie bleibe wegen des Bewertungsabschlags zu den US-Riesen UPS und Fedex sein "Top Pick" im Sektor.Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs habe vor Kurzem ihr Kursziel für Deutsche Post nach oben angepasst: von 56 auf 64 Euro. Die Aktie befinde sich zudem weiter auf der "Conviction Buy List"."Der Aktionär" bleibt für die Aktie der Deutschen Post aber nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Anleger können beim Musterdepotwert weiterhin zugreifen, so Marion Schlegel. Der Stopp sollte bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link