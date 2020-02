Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,75 EUR +2,10% (05.02.2020, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,75 EUR +1,88% (05.02.2020, 16:04)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (05.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Auf Druck der Bundesnetzagentur werde der Logistikriese seine kürzliche Preiserhöhung für Pakete zurücknehmen. Die Behörde habe die Preise als zu hoch beanstandet und ein offizielles Verfahren eingeleitet. Die Preise sollten zum 1. Mai wieder gesenkt werden. Das habe die Deutsche Post am Mittwoch bekannt gegeben. "Wenn wir das Verfahren zu Ende geführt hätten, hätte es noch Jahre gedauert, bis wir eine Entscheidung bekommen hätten", habe ein Sprecher gesagt. "Selbst wenn wir das inhaltlich anders bewerten, sollten wir nicht unnötig Zeit und Kosten investieren."Ab Anfang Mai sollten für Päckchen und Pakete die gleichen Preise gelten wie zuvor. Das Datum erkläre sich laut Post dadurch, dass IT-Systeme und Kundeninformationen wieder auf die alten Beträge angepasst werden müssten.Der DAX-Konzern müsse somit mittelfristig auf die Mehreinnahmen durch Pakete von privaten Kunden verzichten. Wann und wie die nächste Preiserhöhung anstehe, bleibe bis auf Weiteres unklar. "Aber natürlich werden wir irgendwann die Preise auch wieder erhöhen müssen", habe der Post-Sprecher gesagt.Die Deutsche Post-Aktie zeige sich vom Wegfall der Mehreinnahmen unbeeindruckt - im Gegenteil: Mehr als zwei Prozent gehe es am Mittwoch nach oben auf 32,76 Euro. Investoren könnten sich am heutigen Mittwoch also nicht nur über günstigere Paketpreise sondern auch über steigende Aktiennotierungen freuen. Positiv: die 200-Tage-Linie habe erfolgreich verteidigt werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: