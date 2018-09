ISIN Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (28.09.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie kommt wieder in Tritt - AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat ein Problem: Zwar werden dank des Online-Booms immer mehr Pakete geschickt, zugleich sinkt aber die Briefmenge kontinuierlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem habe der Konzern höhere Personalkosten als die Konkurrenz. Der operative Ertrag in der Brief- und Paketsparte sei daher im zweiten Quartal um 60 Prozent eingebrochen. Um gegenzusteuern, drehe die Post nun an der Preisschraube. So sollten die Versandkosten für die meisten Firmenkunden ab 2019 um 4,9 Prozent steigen. Abhängig vom Gewicht, Volumen und Bestimmungsland könnten die vereinbarten Preisanpassungen aber auch noch deutlich höher ausfallen. Die höheren Preise beträfen Firmenkunden mit individuellen Preisvereinbarungen.Auch für Pakete müssten Geschäftskunden künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Paketpreise für Kunden mit individuell vereinbarten Konditionen sollten zum 1. Januar 2019 stärker steigen als in den Vorjahren. So müsse das Unternehmen in Zeiten von Vollbeschäftigung dafür sorgen, dass es über genügend Personal- und Transportkapazitäten verfüge. "Dies ist mit deutlichen Kostensteigerungen verbunden", habe der Chef des Bereichs DHL Paket, Achim Dünnwald gesagt. Aber das sei nicht alles: So habe Post-Chef Frank Appel die Verbraucher bereits Anfang August auf eine Porto-Erhöhung in einem größeren Schritt eingestimmt. Ein neues Briefporto solle für einen längeren Zeitraum als nur ein Jahr gelten. Dies sei besser als mehrere kleinere Preisschritte, so der Manager.Kein Wunder, dass die Deutsche Post-Aktie allmählich wieder in Tritt kommt: Seit dem Zwischentief Anfang Juli ging es um 14 Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:30,87 EUR -1,47% (28.09.2018, 10:00)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:30,88 EUR -1,44% (28.09.2018, 10:10)