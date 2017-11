ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (24.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Die fundamentalen Aussichten stimmen - AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) profitierte auch im dritten Quartal vom Boom im Paket- und Express-Geschäft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie die Bonner mitgeteilt hätten, seien die Erlöse zwischen Juli und September um 5,6 Prozent auf 14,6 Mrd. Euro geklettert. Besonders erfreulich: Das operative Ergebnis sei sogar um 10,5 Prozent auf 834 Mio. Euro vorangekommen. "Wir hatten ein starkes drittes Quartal mit einem erneuten Rekordergebnis. Dank unserer strategischen Ausrichtung auf wachstumsstarke Segmente wie den globalen Online-Handel wächst unser Unternehmen in allen Bereichen", so Post-Chef Frank Appel anlässlich der Bilanzvorlage.Auch im Hinblick auf die Jahresprognose sei der Firmenlenker zuversichtlich geblieben und habe die Zielsetzung bestätigt, das EBIT von 3,5 Mrd. Euro im Vorjahr auf 3,75 Mrd. Euro in diesem Jahr steigern zu wollen. Dabei setze Appel vor allem auf ein starkes Weihnachtsgeschäft. Darüber hinaus gehe er weiterhin davon aus, den operativen Gewinn im Zeitraum 2013 bis 2020 um durchschnittlich mehr als acht Prozent jährlich steigern zu können.Kurzum: Die fundamentalen Aussichten würden stimmen. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Perspektiven nach einem Kursanstieg von gut 24 Prozent im laufenden Jahr inzwischen ausreichend gewürdigt sind, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:39,62 EUR +0,53% (24.11.2017, 16:26)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:39,551 EUR +0,26% (24.11.2017, 16:37)