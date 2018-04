Deutsche Post-Aktie: Short-Engagement von Leerverkäufer Bridgewater Associates stark gesenkt - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":





Bonn (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP bautNetto-Leerverkaufsposition in Deutsche Post-Aktien stark ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP haben sich ausihrem Short-Engagement in den Aktien des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG(ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol:DPSTF) deutlich zurückgezogen.Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren und somit weltgrößten HedgefondsBridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am12.04.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,48% der DeutschePost-Aktien reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgendeNetto-Leerverkaufspositionen in den Deutsche Post-Aktien:0,48% Bridgewater Associates, LP (12.04.2018)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamtNetto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,48% der Deutsche PostAG-Aktien.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:36,57 EUR +0,27% (16.04.2018, 12:54)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:36,50 EUR +0,19% (16.04.2018, 13:05)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004WKN Deutsche Post-Aktie:555200Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:DPWTicker-Symbol Deutsche Post-Aktie:DPWNASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:DPSTFKurzprofil Deutsche Post AG:Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol:DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen fürLogistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, inihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmerund Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalenHandel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln undCorporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post istEuropas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweitenWachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereicheninternationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce undSupply-Chain-Management repräsentiert.Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einenUmsatz von 60,4 Milliarden Euro. (16.04.2018/ac/a/d)