WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (06.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Kick-Start zu Jahresbeginn - ChartanalyseDas Wertpapier der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat zu Jahresbeginn einen wahren Kick-Start hingelegt und sich gleichwohl frische Jahreshochs erobert - damit setzt die Aktie das Kaufsignal aus 2015/2016 weiter um und ist noch lange nicht am Ende angekommen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit der Überwindung der Hochs aus 2015 bei 31,18 Euro hätten sich Käufer nun weiteres Kurspotenzial in der Aktie der Deutschen Post gesichert, welches nun bis in den Bereich von rund 33,00 Euro aufwärts reichen dürfte. In diesem Bereich sei kurzfristig jedoch mit leichten Gewinnmitnahmen zu rechnen, übergeordnet stehe aber durch die inverse SKS-Formation theoretisches Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 39,04 Euro bereit.Erst unterhalb der Marke von rund 31,00 Euro dürfte sich ein ausgeprägter Rücklauf zurück an die Ausbruchszone um 29,29 Euro breit machen und mehrwöchige Abgaben mit sich bringen. Kritisch für das Wertpapier der Deutschen Post wird es allerdings erst darunter, weil dann auch der Aufwärtstrend seit Februar 2016 in Gefahr geraten würde - Verluste auf das Niveau von grob 25,00 Euro wären dann einzuplanen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.01.2017)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:31,845 EUR -0,03% (06.01.2017, 13:57)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,841 EUR +0,12% (06.01.2017, 13:59)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004