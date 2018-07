ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (10.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die "Aktie Gelb" befinde sich seit Wochen in einem steilen Abwärtstrend. Nach schwachen Quartalszahlen und einer deutlichen Senkung der Gesamtjahresprognose einen Monat später habe es für das Papier des Bonner Konzerns kein Halten mehr gegeben.Die Deutsche Post-Aktie habe sich jedoch nun endlich etwas erholen können. So sei die 28-Euro-Marke wieder zurückerobert worden. Zudem lege der Titel auch heute in einem wohlgemerkt eher mauen Marktumfeld zu und stehe an der DAX-Spitze. Um aus charttechnischer Sicht Entwarnung zu geben, bedürfe es aber immer noch einer klaren Bodenbildung. Hierzu wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn das bisherige Jahrestief bei 27,25 Euro nicht noch einmal unterschritten werde und eine Unterstützung um den Bereich um 27 Euro etabliert werden könne.Anleger könnten bei der Deutschen Post vorerst weiterhin an der Seitenlinie bleiben und abwarten. Ein Kauf dränge sich aktuell zwar noch nicht auf. Mutige Anleger sollten die Deutsche Post-Aktie jedoch im Auge behalten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,29 EUR +1,69% (10.07.2018, 10:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,36 EUR +1,69% (10.07.2018, 10:58)